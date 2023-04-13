民進黨立委楊曜12日在立法院痛批勞動部長許銘春核准就業安定基金補助高市府3000萬舉辦「25淑女紀念活動」根本是在拍高雄市長陳其邁馬屁，雙方因而發生口角，許銘春還淚灑立院。對此，陳其邁13日出席活動時表示，性別平等主題一直是高雄非常關心的重點，他對許銘春的立場表達支持與肯定。

為了讓社會大眾了解女性勞動價值，就業安定基金委員在去年提案盼勞動部與高市府合作，擴大「25淑女事件」50周年活動，提案補助3000萬獲准，立委楊曜質疑25淑女為交通事件，並非勞動場所發生，根本是在拍陳其邁馬屁，並與許銘春發生口角，許銘春一度退出備詢台，離開會議室並怒回「我不幹了，可以吧？」，隨後還哽咽落淚。

陳其邁13日出席活動時表示，性別平等主題一直是高雄非常關心的重點，他對許銘春的立場表達支持與肯定。（洪浩軒攝）

對此，陳其邁表示，許銘春一向堅定支持勞權，尤其這次展覽是針對女性勞動者權力彰顯的活動，各式各樣對於保障勞工權益，尤其是性別平等各項主題，也是高雄市一直關心的重點，所以高市府按照規定提出申請計畫，中央和地方共同合辦活動。

陳其邁指出，高雄市是勞動人口非常多的城市，12日的事件有許多勞工團體站出來支持許銘春，他也要對許銘春的立場表達支持、肯定，且這是一個對勞動者及保障勞權非常有意義的活動，希望藉由活動讓更多人重視勞權。