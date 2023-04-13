行政院計畫打造南部半導體材料「S」廊帶，串聯高雄科技園區以及帶動大岡山地區人口發展，昨日拍板捷運岡山路竹延伸線第二B階段綜合規畫報告，從南路竹站（RK6），延伸到大湖站（RK8），總經費逾146億元，預計2029年底前通車。捷運局指出，大湖站有預留軌道，能與台南規畫捷運軌道相接，串聯兩縣市，這也是高市長陳其邁上任第四條核定的捷運路線。

行政院「大南方、大發展南台灣發展計畫」，打造S廊帶科技走廊，透過岡山路竹延伸線，能串聯楠梓科技產業園區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區以及南科高雄園區等4大、產值數千億科技園區，帶動岡山、路竹、湖內等大岡山地區約35.4萬人口發展，預計各產業園區可吸引12萬就業人口，打造大高雄地區30分鐘生活圈的優質大眾運輸環境。

行政院12日拍板捷運岡山路竹延伸線第二B階段綜合規畫，捷運紅線可延伸至湖內。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

為此，捷運局指出，行政院於昨日正式拍板捷運岡山路竹延伸線第二B階段綜合規畫報告，此延伸線也是陳其邁上任以來，通過岡山路竹延伸線2A階段、黃線、小港林園線後，此次為第四條核定的捷運路線。

捷運局表示，全程採均採高架設計，路線起點銜接「岡山路竹延伸線(第二A階段)」計畫之南路竹站尾軌起，沿途行經路竹區中山路至湖內區中山路一段，路線全長約3.87公里，共設置2座高架車站，路線止於湖內區中山路與環球路口北側，未來捷運服務擴及湖內地區，可帶動區域均衡發展，提升公共運輸服務便利性與效益。

捷運局指出，岡山路竹延伸線第一階段工程進度已達83％，預計2024年中完工通車至岡山車站，第二A階段土建、機電系統均已發包，逐漸進入施工階段高峰期，預計2027年完工通車至RK6南路竹站，昨日第二B階段經行政院核定後，將預定於2029年底全線通車。

捷運局表示，後續有預留軌道，提供給台南規畫捷運路線銜接，未來高雄捷運紅線能串連至南科，提供給S廊帶就業、沿路居民通勤更便利的選擇。

此外，捷運岡山路竹延伸線綜合規畫已核定，針對省道台1線的路竹段拓寬延宕問題，陳其邁回應，捷運岡山路竹延伸線可以說是半導體廊帶捷運路網非常重要的建設，預計在2029年通車，而路竹的中山路約3.7公里路段因為拆遷補償費，部分住戶還沒有領取補償金，因此省道拓寬是過去長期遺留下來的問題，他們會與地方溝通協商出合情合理的解決方案，來加速工程的興建。