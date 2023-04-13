曾兩屆獲頒金馬獎最佳女主角的楊惠姍，與導演張毅成功創建全球文化品牌「琉璃工房」，12日她受邀至華梵大學演講勉，勉勵即將進入職場的同學，面對挑戰不要放棄，視挫敗成為下次再學習的動力，就具備成功的基本條件。
楊惠姍近年已鮮少公開露面，此次為了不讓師生失望，特地撥冗前來演講，吸引許多師生爭相目睹風采，包括資深藝人侯麗芳與夫婿楊威孫、前台北市文化局長謝佩霓、前台北市觀傳局長趙心屏、美國北加州華人作家協會第三任會長胡為美等校外貴賓，也把握難得的機會，專程前來欣賞巨星丰采。
楊惠姍回憶，過去從不在乎片酬、角色與排名，從影12年間共拍過124部電影，最高紀錄曾1年開拍22部電影，同時有12支影片在手上。
儘管攀上電影成就的顛峰，楊惠姍對於電影工作的高度不確定性仍深感不安，加上又被琉璃澄明清澈、華美瑰麗的特質所吸引，並發現藝術琉璃市場中竟然沒有一件來自東方的作品，便毅然決定跨界轉型，與張毅共同成立台灣第一個琉璃藝術工作室。
楊惠姍笑稱因為「無知」才產生「膽量」，琉璃藝術從摸索到實驗到創新，歷經無數次的挫折與失敗，甚至幾個月不眠不休、全身浮腫、拼命掉髮的狀態，但永不放棄的個性，卻讓自己每一次的挫敗成為下次再學習的動力。
在長達36年的創作過程中，楊惠姍遭逢許多不可思議的奇蹟，印象最深的是琉璃工坊成立前三年資金已燒掉七千五百萬，卻只換來堆積如山的「琉璃塚」，事業卡關之際，突然一位朋友給了一本《藥師琉璃光如來本願功德經》。
楊惠姍說，當她翻到藥師佛第二大願「願我來世得菩提時，身如琉璃內外明澈」時，真的有如醍醐灌頂，像一把鑰匙為他們開啟一扇窗，因而決定開始創作史上第一尊以真琉璃打造的藥師佛像，在日本展出造成極大的轟動。神奇的是，這位「藥師經朋友」之後再也沒有出現過，讓楊惠姍打從心底堅信「他就是菩薩帶來的引路人！」
楊惠姍也鼓勵同學未來在事業奮鬥的過程中，不要遇到挫折就放棄，應秉持初心與文化理想繼續至善前行。
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