華梵大學書藝家、人文與藝術學院院長兼主任秘書黃智陽教授也特別為此次演講揮毫書寫「無中生有」四個大字，請楊惠姍在旁邊以毛筆簽下自己的大名，將永久收藏在華梵校園。(華梵大學提供)

曾兩屆獲頒金馬獎最佳女主角的楊惠姍，與導演張毅成功創建全球文化品牌「琉璃工房」，12日她受邀至華梵大學演講勉，勉勵即將進入職場的同學，面對挑戰不要放棄，視挫敗成為下次再學習的動力，就具備成功的基本條件。

楊惠姍近年已鮮少公開露面，此次為了不讓師生失望，特地撥冗前來演講，吸引許多師生爭相目睹風采，包括資深藝人侯麗芳與夫婿楊威孫、前台北市文化局長謝佩霓、前台北市觀傳局長趙心屏、美國北加州華人作家協會第三任會長胡為美等校外貴賓，也把握難得的機會，專程前來欣賞巨星丰采。

楊惠姍回憶，過去從不在乎片酬、角色與排名，從影12年間共拍過124部電影，最高紀錄曾1年開拍22部電影，同時有12支影片在手上。

儘管攀上電影成就的顛峰，楊惠姍對於電影工作的高度不確定性仍深感不安，加上又被琉璃澄明清澈、華美瑰麗的特質所吸引，並發現藝術琉璃市場中竟然沒有一件來自東方的作品，便毅然決定跨界轉型，與張毅共同成立台灣第一個琉璃藝術工作室。

楊惠姍笑稱因為「無知」才產生「膽量」，琉璃藝術從摸索到實驗到創新，歷經無數次的挫折與失敗，甚至幾個月不眠不休、全身浮腫、拼命掉髮的狀態，但永不放棄的個性，卻讓自己每一次的挫敗成為下次再學習的動力。

在長達36年的創作過程中，楊惠姍遭逢許多不可思議的奇蹟，印象最深的是琉璃工坊成立前三年資金已燒掉七千五百萬，卻只換來堆積如山的「琉璃塚」，事業卡關之際，突然一位朋友給了一本《藥師琉璃光如來本願功德經》。

楊惠姍說，當她翻到藥師佛第二大願「願我來世得菩提時，身如琉璃內外明澈」時，真的有如醍醐灌頂，像一把鑰匙為他們開啟一扇窗，因而決定開始創作史上第一尊以真琉璃打造的藥師佛像，在日本展出造成極大的轟動。神奇的是，這位「藥師經朋友」之後再也沒有出現過，讓楊惠姍打從心底堅信「他就是菩薩帶來的引路人！」

楊惠姍也鼓勵同學未來在事業奮鬥的過程中，不要遇到挫折就放棄，應秉持初心與文化理想繼續至善前行。