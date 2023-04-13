蔣萬安首場施政報告！ 藍送蠻牛、綠贈「吊車尾」手牌、白給「黃珊珊白皮書」 @ChinaTimes ​

台北市議會12日開議，台北市長蔣萬安13日首度赴議會施政報告，這也是藍營暌違8年首度拿回台北市政權，今蔣萬安上台報告前，藍綠陣營議員紛紛提出程序性發言要求，議長戴錫欽依序登記後，由國民黨議員王欣儀率先發言，王欣儀給蔣萬安打氣，更號召藍營黨團群起上台贈送蠻牛等提神飲料以及對聯「虎勁為民 做牛做馬」，不過綠營也不遑多讓，群起上台贈送手板「當選靠阿公」。

台北市議會12日開議，台北市長蔣萬安13日首度赴議會施政報告。

蔣萬安今下午2時前往議會進行施政報告，議員群起提出程序發言，王欣儀先表示身為執政黨團，想要給蔣萬安加油打氣，希望能拿出12萬分的拚勁，能夠如虎添翼，像老虎一樣勇猛，以及為人民做牛做馬，一開始就送上小禮物，包括提神飲料，以及一副字。 接著國民黨團群起上台送上飲料以及對聯「虎勁為民 做牛做馬」。

台北市長蔣萬安13日赴台北市議會進行施政報告與質詢及答覆，市議會民進黨團贈送「無感市長市政吊車尾」等字牌，表達對蔣萬安的不滿。（鄭任南攝）

不過綠營也是有備而來，除王世堅送禮慣例外，民進黨團總召簡舒培也表示，藍營送蠻牛，確實蔣市府需要蠻牛，不然市政一直吊車尾，今天是蔣萬安上任109天，民進黨團搜集台北市民對蔣萬安的2句評價，要送給蔣萬安，第一句是「無感市長 市政吊車尾」、「當選靠阿公 市政不用功」。

接著民進黨團群起拿著手牌包圍蔣萬安，蔣萬安坐在位子顯的有點無助，接著民進黨團高舉手排在議場高喊口號，更開玩笑說，藍營送蠻牛跟民進黨團的禮物很有共識，希望能給蔣市府一個警惕。簡舒培表示，蔣萬安靠著家世背景當選，但不要忘記現在是240萬人民的市長，但他上任109天都不敢跟里長見面，還抹黑議會，希望蔣萬安說明清楚。