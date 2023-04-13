一名女網友表示，在求職網站上看到，許多職缺下方都會條列出需要具備的技能，但她總是會有幾項不符合，所以常常不敢投履歷，因此想請教前輩們，到底是否需要具備所有技能才可以投履歷，引起網友討論，不少職場老鳥表示，要找到100％符合的人很困難，且若真的有早就被挖角了，只要重點技能具備的話，其實就可以投看看，不是非得要具備所有技能才行。

一名女網友近日在Dcard上分享，最近在求職網站上找工作，發現許多職缺下方都有列出需要具備的種種技能，同時也會列出工作內容有哪些項目，讓她對於是否該投履歷猶豫不決，因為不知道是不是要百分之百符合所有要求才可以投。

原PO表示，每次找工作的時候，她只要看到自己有幾個條件不符合，或者是欠缺了幾個技能，就會不太敢投履歷。

貼文引起網友討論，不少過來人說，缺少特別重要的技能，當然就不用浪費時間投履歷，但如果只是缺少幾個小技能，還是可以投看看，讓公司來決定是否要聘用你。「就投啊，人家覺得你的經歷OK就會聯絡你了」、「不可能都符合，都符合的可能不用找工作別人就會去挖角他了」。

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