蔡英文總統今接見「馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長柯布雅訪團」時表示，臺灣和馬紹爾群島在醫療、農業、教育等各領域都有豐碩成果，並持續深化合作；也感謝馬國政府持續支持臺灣國際參與，期盼未來繼續在國際上相互扶持，共同強化世界民主的韌性，一起為印太區域，做出更多貢獻。

總統致詞指出，這是柯布雅（Kitlang Kabua）部長上任以來，首次訪問臺灣，她非常高興在全球疫情趨緩後，訪團能夠順利成行，一起促進更多的合作交流。

蔡英文指出，這幾年來，臺灣和馬紹爾群島在醫療、農業、教育等各領域都有許多豐碩的成果，也持續深化合作。像是去年3月，柯布亞（David Kabua）總統訪問臺灣，宣布成立「臺馬氣候變遷調適應變基金」，這次訪團也將一起見證兩國簽署這項基金的瞭解備忘錄，彼此繼續為永續發展共同打拚。

總統進一步指出，在農業方面，經過臺灣技術團和馬紹爾群島政府的共同努力，去年5月在柯布雅的故鄉伊拜島礁（Ebeye），設立了衛星農場，促進當地農業的發展。

她說，很高興臺灣是最受馬紹爾歡迎的留學地點之一，今年共有12位馬紹爾群島的優秀學生，獲得臺灣獎學金，比去年增加4名。相信將有助增進兩國的互動交流。

總統提到，她要藉這個機會，特別感謝柯布雅和馬紹爾群島政府，持續支持臺灣的國際參與，包括在聯合國大會、世界衛生大會等國際場域為臺灣發聲，也成功喚起國際社會的關注。期盼臺灣和馬紹爾群島，未來繼續在國際上相互扶持，共同強化世界民主的韌性，一起為印太區域，做出更多貢獻。

隨後，柯布雅致詞時表示，中華民國臺灣是馬紹爾重要的朋友及盟友，兩國關係是由兩國領袖基於共同價值、民主原則以及對人權的尊重所建立，我們為雙方共同的成就感到自豪，而兩國自1998年建交以來，邦誼及夥伴關係不斷地成長茁壯，即將邁入第25年。

柯布雅提到，此次訪臺展現兩國邦誼穩健，並誠摯希望在雙邊及國際場域上進一步深化邦誼。同時她要保證馬紹爾將持續做堅定的盟友，為臺灣發聲，支持臺灣加入聯合國及各種區域與國際組織。

柯布雅說，她要對蔡總統面對外來勢力干預，仍堅持維護民主價值的堅定領導力表達敬佩之意。馬紹爾群島共和國強烈譴責這些危害區域及全球安全、和平的行動。