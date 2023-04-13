大陸民航部門昨(12)日突以「從事航太活動」，宣布4月16日至18日的每日9時至14時，在我國轄管的台北飛航情報區內逕自劃設警示區管制飛航，因此舉將對飛航管理造成嚴重影響，經我方抗議後，陸方通知該「航太活動」時間調整為16日上午9時30分至57分。對此，媒體人張禹宣表示，真正的問題藏在為期「三天」，最重要的包括16日的G7日本外長會議，連美國務卿布林肯從越南赴日的航班，也在影響範圍，張禹宣直言，中共唱的這齣文戲比武打來的暗潮洶湧。

張禹宣今(13)日在臉書指出，此次大陸的舉措，先是透過民航機構通報，在我方的飛航情報區(FIR)提出示警，使用的名目則是「航太活動」，但真正的問題藏在為期「三天」。張禹宣表示，這三天行經該飛航情報區所影響的航班不只是數量，最重要的包括4/16的G7日本外長會議，就連美國務卿布林肯從越南赴日的航班，也在影響範圍，「中共唱的這齣文戲，卻比武打來的暗潮洶湧」。

張禹宣進一步解釋道，中共只是通知我方與日韓，將進行航太活動，一切的流程都是經由民航系統，所以前述並非軍方用的ADIZ(識別區)而是民航的FIR(情報區)；再者由於FIR(情報區)屬於我方管轄範圍，最後負責示警通知的，仍是由我國來進行公告。因此，張禹宣表示，準確來說並非是中共設立禁航區，而是通知我方有航太活動，最後公告的權責仍是在於交通部，對應到後續的處置，才會有經我方抗議，縮短為27分鐘一事，而民進黨也藉此大內宣，捍衛尊嚴讓中國讓步等等。

張禹宣直言，實情是該FIR(情報區)本就屬於我國管轄，中共提出三天的要求，顯然早已超越海洋法與國際民航公約等相關國際規範，按理拒絕或磋商與否的主導權，是掌握在我方手上，但最後卻用所謂「不敵各國壓力與我國抗議」，縮短成27分鐘視為主權上的勝利。