許多人擔心食用水果會增加罹患糖尿病的風險，但根據一篇本月發表於國際期刊的文獻回顧發現，水果中的蔗糖吃越多越可降低罹患糖尿病的風險。國內醫師表示，此因蔗糖多存在於天然食物，對人體有益，但若食用的是添加糖，就明顯危害健康。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇發表於《英國醫學期刊》（British Medical Journal）的傘型文獻回顧，該篇文章主題為「糖與健康」，文章附了一張含糖飲料（SSB）、蔗糖（sucros）、果糖（fructose）對多種健康風險的預估，結果發現，相較於含糖飲料、果糖增加多種疾病的風險，蔗糖的攝取竟然可降低罹患第2型糖尿病的風險，也就是，「吃越多蔗糖，越不易得糖尿病。」

《英國醫學期刊》一篇系統文獻回顧，附了一張含糖飲料（SSB）、蔗糖（sucros）、果糖（fructose）對多種健康風險的預估。(圖/ 取自《英國醫學期刊》網站 )

從該圖可看出，含糖飲料最危害健康，會增加痛風、代謝症候群、肥胖、第二型糖尿病、高血壓、心血管疾病與死亡率、高血壓、中風等。值得注意的是，果糖與胰臟癌之間的相關性很顯著，這也與一般認為果糖會增加胰臟癌風險的觀念一致。另外，研究發現，果糖攝取與高尿酸間並無關聯。

為何蔗糖可降低糖尿病風險？王介立表示，原因很簡單，因為蔗糖較多的存在型式為天然食物，各種天然高纖的蔬果類飲食都含有蔗糖。他並總結該篇文章表示，糖未必有害，重點是要吃天然食物的糖，而非添加糖。

衛福部建議，每人每天攝取「添加糖」不應超過總熱量的10%，所謂添加糖是指製造或製備食物與飲料時額外添加的糖，但不包括自然存在食物內的糖，例如水果及牛奶中的糖。