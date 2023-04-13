一名網友表示，日前在路邊看到一間賣烤鴨的店，仔細一看發現騎樓天花板吊掛至少40隻「已陣亡」的鴨子，讓他驚嚇不已，將其PO上網後，大批名網友也震驚直呼「太猛了吧，」也有不少認出烤鴨店是台南名店，須預訂才吃得到，還有人說之前在現場排隊，還會被天花板的鴨子血水滴到，提醒排隊別站在正下方。

原PO上周六（8日）於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見路邊一間賣烤鴨的餐飲店騎樓，除了有大烤爐外，天花板還吊掛至少40隻「已陣亡」的鴨子，畫面令他震撼直呼，「想要抬頭看招牌，結果被嚇到。」

原PO發現台南一間賣烤鴨的店，騎樓掛滿鴨子。（圖／網友授權提供）

圖文吸引逾8千名網友關注，「以為是蝙蝠」、「太猛了，這景象是活招牌」、「有密集恐懼症，好多好多鴨啊」、「掛那樣是烘乾」、「跟廟口光明燈一樣的概念」、「能掛成這樣，這間店可能排隊都要等2至3小時」、「鴨的墳場好香」。

留言中也有不少人一眼認出烤鴨店位於台南市西門路和大成路口的「北京烤鴨」，「這家烤鴨超讚，之前臨時想吃，排隊等2個小時」、「會滴血水，上次沒看頭上有鴨，站在那打電話，背包被滴紅色血水」、「台南名店」、「這間烤鴨真的超好吃的，是台南最強烤鴨，都要很早訂才吃得到」、「砂鍋鴨也好吃」、「這間很好吃耶！目前心目中第一名，但是沒有訂都排到厭世」、「排隊別站下面，會滴血水」。