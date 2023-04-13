台中市41歲林姓男子疑因妻子負氣跑回南投縣草屯鎮娘家，他12日深夜開車前往岳家找妻子，兩人在岳家門口起爭執，他盛怒下當著妻子的面前，拿出預備的槍枝朝自己開槍後倒地，其妻嚇得大叫，家人報警將林男送醫13日凌晨不治，有關林男自殺原因警方仍在調查釐清。
據了解，林姓男子頭部中彈倒地，家屬打119叫救護車，將林男送往佑民醫院急救，接著轉送台中榮民總醫院治療，13日凌晨1時許，林男宣告不治。
附近鄰居說，半夜聽到「砰！」巨響，很大聲，不久救護車呼嘯而過，接著5、6輛警車趕到現場，今天詢問才知道疑似夫妻吵架引發槍擊案，感到相當不可思議。
警方獲報到現場拉起封鎖線，在庭院、透天厝牆角尋獲一隻槍械。警方指出，案發後林妻得情緒不穩定，還無法製作筆錄，有關林氏夫妻吵架內容、為何選擇自轟、槍枝來源仍有待釐清。
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