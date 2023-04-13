曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫東堂「東新會」成員李振豪等人，誘騙85名國人赴柬埔寨獲利1470萬元，台北地方法院將李振豪判刑18年，林晉宇判刑13年、陳思瑋判刑16年6月、黃炫逢判刑16年6月、鄭學鴻判刑15年6月、楊家豪判刑13年、陳均翰判刑15年、王契文判刑11年、黃鈺真判刑11年。可上訴。

判決指出，陳思瑋、林晉宇、黃炫逢、楊家豪、鄭學鴻從2021年11月間某日起，與柬埔寨共犯共同組成買賣人口之犯罪組織，以高薪工作、幫忙清償債務等理由誘騙民眾同意前往柬埔寨工作，然實際上是以每人數十萬元之代價將受騙者賣到柬埔寨，受騙者抵達柬埔寨後被迫從事詐騙工作，護照被收走。

被害人被要求付高額贖金才能返台，人身自由受到嚴重限制，若不從或業績不好會被毆打、體罰、關進小黑屋等，甚至被轉賣掉；李振豪、陳均翰另組成相同性質之買賣人口犯罪組織，黃鈺真、王契文後來也加入此組織。

李振豪為首的組織也從事將民眾拐賣到柬埔寨之犯罪行為，遭賣到柬埔寨之受騙者亦遭遇上述被迫從事詐騙工作、人身自由受到嚴重限制之艱難處境，李等人以此種方式獲取高額之不法利益，但本案起訴範圍限於偵查中已返台之被害人，並非遭被告等人賣掉的全部被害人。

台北地院審理後認為，李振豪等9人組成買賣人口之犯罪組織，以高薪工作、幫忙清償債務等，誘騙民眾同意前往柬埔寨工作，然實際上是以每人數十萬元之代價將受騙者賣到柬埔寨，被告等人雖否認犯行，然有通訊軟體對話、被告刊登之不實廣告、組織帳表、證人證述等證據足證被告等人之犯行。

北院指出，李振豪9人各自參與之事務有所不同，各依其等參與之部分論罪，並審酌各被告之分工及參與程度、所生危害、犯後態度（全部否認、飾詞卸責，或部分坦承然避重就輕）、犯罪所得及其他法定量刑因素分別量處其刑度。