2023年進入第2季，大家仍相當關心接下來的運勢，星座專家小孟老師觀察星象指出，接下來水星還有3波逆行，木星在下半年也會進入逆行，象徵通膨更嚴重導致物價上漲、房市下修，除了缺蛋之外，還可能面臨缺肉、缺麵粉等狀況。

小孟老師在《命運好好玩》節目中指出，水星在今年還有3波逆行，不過幸好是逆行在土象星座，不會像以前股市波動太大，台灣整體經濟不會過於惡化；另外，木星在5月進入金牛座，木星代表膨脹，因此通膨的狀態會更嚴重，物價還會再上漲。

今年下半年木星逆行，木星也代表勞動力，因此勞動力將倒退、走下坡，小孟老師解釋，疫情過後大家思想改變，會有「活在當下」的想法浮現；木星也代表房子，小孟老師直言，房地產在下半年會逆轉、下修8％至10％，是可以議價的好時機。

木星也代表消費力，木星逆行意味消費力下降；另外也會有糧食危機，小孟老師直言，現在面臨缺蛋狀況，接下來甚至會缺肉、缺麵粉。

小孟老師指出，下半年火星會進入到處女座及天秤座，火星代表「氣爆、火災」，要特別注意大型的塑膠廠可能會有大火，或是民眾在路上發生火燒車。

另外，12月有一波水星逆行，加上射手座又遇到新月，小孟老師直指「外交會比較緊張一些，邦交國可能會有鬆動」；加上明年1月要選舉，大陸、美國及台灣會有對峙狀態。

小孟老師表示，在下半年雖然會有些波動，但都可以化險為夷，大家不用過度擔心。

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