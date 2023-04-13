北市議員王世堅宣布角逐士林、大同區立委後，近日稱有網軍開始活動，抹黑他涉入200億中泰花園拆除案，並與前國策顧問黃承國私交甚篤，王直接點名網軍背後就是現任立委何志偉。對此，何志偉今（13）日在臉書做出回應。

王世堅今早表示，要和何志偉纏鬥到底。何稍早在臉書發文回應，強調「我，何志偉，『從來不打負面選戰』」，不少支持者也來留言加油、打氣，稱「全力支持何志偉委員，真正做事，讚」、「加油！清者自清」、「祝委員高票當選」、「志偉留國會」、「志偉說這話我以性命擔保」。

對照不直接回應王世堅喊話，何志偉更關心2024的賴清德。他昨（12）日於臉書提到，「賀！民進黨正式提名賴清德醫師參與2024年的總統大選。我很榮幸能夠參與整個過程！」並指出，對於台灣未來的發展重大的價值選擇，國際面對烏俄戰爭對民生、世界情勢帶來的衝擊延續，賴清德絕對是面對未來多重挑戰下的最佳領導人。

此外，何志偉也指出，要延續蔡英文總統的穩健路線，賴清德就是最好的「接棒手」，和平是台灣最大公約數。何稱，他曾與超過100名的美、日國會議員交流，深知台灣肩負印太地區和平穩定的任務，就如同賴清德所說的，「台灣位處印太第一島鏈的關鍵位置，台灣對印太的和平穩定及世界的永續發展，都至關重要」，自己身為民意代表也會持續努力，帶台灣跟國際交朋友。