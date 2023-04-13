新生代主持人派翠克與小S搭檔主持《小姐不熙娣》，流利口條和加上對答如流的反應，闖出一番名號，同時擔任網路直播節目主持人的他，因為不願意和知名狗仔葛斯齊同台告假一天，因此遭封殺丟了主持棒，對此，他也低調做出回應。

派翠克近期接下UP直播《藝外爆紅》主持棒，傳出節目要找知名狗仔葛斯齊上節目，但他考量到與小S主持《小姐不熙娣》的關係，向節目告假一次，未料卻慘遭封殺，對此，派翠克昨(12日)在instagram限動上傳正在梳化的影片，接著透露：「幾個小時前本來還在日本吃豬排，但一眨眼已經回到台灣」，稍早，他又再次上傳影片，利用上妝的空檔跟粉絲道早安，心情似乎不受影響。

派翠克PO影片跟粉絲道早安，心情似乎不受影響。（圖／patrickliu0721 IG）

根據《TVBS新聞網》報導，經紀人表示：「派翠克與葛先生沒有任何利害關係，只是因為時常報導的新聞，會牽扯到S姊她們，我們不想因為這個訪問，又有什麼樣的新聞產生，而雙方在溝通上，沒有達到一個平衡，所以先暫停合作關係」，派翠克則是在最新PO文寫下：「希望大家天天開心，身體健康，愛我的人，我也愛你們」，疑似在對近日風波做出回應。

至於捲入此風波的葛斯齊，強調兩人並沒有仇，也沒有通到任何一句話，坦言目前準備和張蘭開庭，S家身邊人遠離也是好事，認為派翠克避險是較好的選擇，但也指出自己能退掉通告，不需要將主持人換掉。