台北市強恕高級中學慶祝創校124周年暨遷台復校73周年，日前舉辦校慶進行原住民舞蹈表演、環保服飾時尚走秀以及長照宣導高齡模擬體驗。校方表示，活動兼具人文、教育、啟發與趣味，培養學生互助合作團隊精神，期許提升學生全方位素養，及展現自由多元發展教育成果。

強恕高中表示，學生校慶表演原住民舞蹈，以「原來那麼美」為主題，表演《披上情人袋》、《太魯閣之戀》、《棒炸》等饒富傳統文化意涵的經典歌曲，表演展現原住民文化服裝與舞蹈特色，也讓學生學習對社會各族群的尊重、包容與融合的重要性。

指導表演主任王儷蓉表示，學生利用課餘時間準備表演，希望能把最精采的原住民文化介紹給全校師生認識，並和師生們產生良好互動，期盼藉此活動推廣原住民族藝術文化，達到傳統文化永續傳承的目標。

台北市強恕高級中學日前慶祝創校124周年暨遷台復校73周年。（強恕高中提供）

強恕高中美容科學生運用環保素材，在校慶展現出「愛SHOW時尚，不應犧牲環境；美麗，不能以地球的健康作為代價」走秀節目。強恕高中表示，近年環保意識抬頭，美容科教師將環保理念融入教學，教導學生組和、重塑及再造資源回收物品，變成令人驚豔的前衛時尚造型，證實「只要願意花點巧思，賦予舊物新的生命，便可以兼顧地球永續經營的未來，也能創造出新時尚美學」的理念。

鑑於台灣逐漸步入高齡化社會，強恕中學輔導室秉持「老吾老以及人之老」的精神，在校慶活動中特別安排「長照宣導之高齡模擬體驗」活動。強恕高中表示，透過特殊裝備的重重阻礙下，學生體驗及反思長者身體和心理所面臨的困境，進而使學生重視應該為長者設計的友善環境、活躍高齡社會等議題，進一步建立對高齡者的同理心。

體驗學生表示，想不到長者生活有這麼多困難，本次活動讓他體會到每個人都會老，當大家老了，原本輕鬆簡單的日常行為都會變得十分困難。未來會更體諒長者的行為，也會更孝順家中長輩。

強恕高中校長黃益峰表示，強恕高中盡全力打造優質化、國際化、在地化的學習環境，期望每一位學子，在瞬息萬變的自然與人文時代中，善用多元智慧來進行學習，並以創新思維來翻轉教育，學校更鼓勵學生從做中學，累積實務經驗培養更優質的學習力、實踐力、創造力、人際力和關懷力，進而朝向更完滿的全人教育目標而努力。