重出江湖！三總退休骨科名醫花世源進駐彰化縣員林市員榮醫院，擔任「膝關節炎保膝手術暨健康運動中心」執行長，日前69歲的李姓老翁走進醫院過程中，花世源就判定李翁右腳較短，經Ｘ光檢查右腳脛骨內翻超過12度，經手術矯正已經恢復，不到一小時就解決李翁半世紀的病痛。

骨科名醫花世源國防醫學院醫學系75期、攻讀生物解剖學科研究所碩士班畢業，專長包括膝關節炎高位脛骨截骨矯正、手足畸型矯正等，也參與新型骨科內外固定器與關節護具設計開發及骨關節炎與骨質疏鬆藥物治療研究。

69歲的李翁表示，44年前因為騎機車車禍右小腿骨折，當時打上鋼片休息近2個月才痊癒，隔年還開刀卸下鋼片，不過近年右膝蓋、腰部等常常不明痠痛，嚴重到走路已經開始一跛一跛的，家人提醒他要看醫生，不過看遍中部各大醫院骨科都沒用，還建議他更換人工關節。

日前李翁因緣際會下遇到花世源，趕緊將其遭遇與病兆講他醫師聽，醫生建議他先不要更換，到醫院找他做詳細的檢查再說，經下半身骨骼X光檢查，確認其是右小腿脛骨腓骨骨折，癒合不良，造成足內翻變形，下肢錯位內斜，隨著年紀增長讓身體變成「比蕯斜塔」。

花世源表示，李翁因全身重量傾向右腳，造成右腰、右膝、下背疼痛，他還考慮要動腰椎手術，但其將右下肢脛腓骨截骨矯正拉直，加上骨髓內釘，上下端固定在脛骨上，「回到媽媽給的長度、軸向」，就解決問題。

花世源強調，一般醫師都認為膝蓋磨損、關節變形就要換膝關節，但其認為能保留儘量保留，不過，像重度關節炎、創傷過度、嚴重軟骨缺損等，還是需換人工膝蓋，但相信隨著基因、細胞及組織工程進步，能讓更多有膝傷疾病的民眾，不需換人工膝關節，以保膝手術來解決病患的病痛。