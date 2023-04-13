國民黨台北市立委第四選區（南港、內湖區）初選，即將於17日起開放登記。不過在開放登記前，表態投入初選的李彥秀與游淑慧，火藥味就相當濃厚，李彥秀先稱自己是民調唯一勝過高嘉瑜的人，但游淑慧馬上回擊，表示綠營分裂的當下，包含可能登記的闕枚莎在內，三人的民調都勝過高嘉瑜。

「我並不喜歡單方面去炒作民調議題，尤其來路不明的數字。」游淑慧13日下午表示，前一天才與同樣可能爭取港湖區立委提名的議員闕玫莎討論，並交換雙方掌握的民調狀況，「我們看到的狀況，在目前綠營分裂的情境下，我們三人民調都可能贏高嘉瑜委員。」

游淑慧強調，李彥秀近日來多次強調自己是國民黨最強的人選，但讓她無奈的是，在去年李彥秀婉拒再戰2024立委選戰時，就表示自己不是最強人選。

「前後矛盾言論，都出自彥秀姊口中。」游淑慧直言，只能說如果原本怯戰，現在因綠營分裂，才見獵心喜，燃起對戰勇氣，這樣反反覆覆的算計，對支持者並不公平，在大選時也會很危險。