35歲大陸桌球好手張繼科2019年和女星景甜分手，近來網上傳出男方疑因欠債導致分手，還指張繼科握有景甜私密片，但張繼科否認，景甜封口至今。今(13日)又傳出受害者不只一位，張繼科前女友、在抖音有「重機女神」封號的痞幼也被張繼科拍過私密照，甚至女方還替男方背債400萬人民幣（約1776萬台幣），對此，張繼科和痞幼都尚未回應，不知真偽。

被封為重機女神的痞幼在抖音上有2860萬粉絲追蹤，去年底她認愛50歲的跳傘網紅「囂張」陸文臣，本月初卻傳出分手，痞幼更黯然寫下「一個人了」證實此事。近日，有八卦自媒體透露，張繼科某次參加聚會時喝多了，和朋友炫耀過去與痞幼的私密影音，更糟糕的是這件事傳到了陸文臣耳裡，讓愛面子的他覺得非常丟臉，一怒之下才決定與痞幼分手，導致兩人4個月短命情告吹。

「重機女神」痞幼過去曾和張繼科交往。（圖／翻攝自痞幼、張繼科微博）

另有網友起底，痞幼過去受訪自曝遇過渣男，呼籲大家「別去沾邊」，主持人問她：「聽說當時是把妳戶頭裡的錢都拿走了？」痞幼點點頭，接著無奈說當時還負債400萬，她不僅錢沒了，還被該名男子起訴，要求痞幼給他更多錢，雖痞幼沒點出該男身分，但引來網友對號入座猜是否和張繼科有關。

網傳張繼科有痞幼私密影音。（圖／翻攝自野生炸姐微博）

有網友替張繼科緩頰。（圖／翻攝自陳哥說酒微博）

關鍵字「痞幼曾說負債400萬」、「張繼科 痞幼」稍早上了微博熱搜後引來兩極討論，有人替痞幼抱不平，但也有人認為一切都是對張繼科的含沙射影，「你負債400w（萬）是你個人行為，你是成年人了別把自己的負債渲染成多大委屈，如果你的400w是被他人所騙，你可以大膽報警，不用在這賣慘，誰知道你是拿了400w幹什麼了？」，「世界冠軍不是擋箭牌，女性也不是」，並強調：「他（張繼科）是犯過錯，但也輪不到你來蹭熱度，在一切未定罪前，在沒有石鎚前，對男性的造謠中傷揣測同樣也是網絡暴力的一種，望周知」，而張繼科先前就透過律師發表聲明，澄清從未牽涉任何債務糾紛，已請律師蒐證提告。

張繼科工作室發聲明否認謠言，並將提告。（圖／翻攝自張繼科工作室微博）

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