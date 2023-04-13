蔣萬安首場施政報告！ 藍送蠻牛、綠贈「吊車尾」手牌、白給「黃珊珊白皮書」 @ChinaTimes ​

台北市長蔣萬安上任後，12日首度至議會施政報告，也與議員首度面對面交鋒，民眾黨團更送上前副市長黃珊珊的政策白皮書，作為蔣萬安的施政參考書，並運用蔣萬安的競選口號「你＋台北就無是限」，改為「你加這本就是無限」。

民眾黨團總召「學姊」黃瀞瑩提醒，政治必須落實在人民生活的每一天，這是民眾黨團的政治理念和價值，蔣萬安不要忽視新興政黨崛起的原因，也不要小看民眾想要推倒藍綠高牆的原因；不要過度相信亮點政治，不要以為大撒幣就是政策；長遠規劃市政，為台北留下可長可久的制度。

黃瀞瑩表示，蔣萬安競選口號「你＋台北就無是限」，但任期有限且延續市政才會無限，希望蔣能夠延續前台北市長柯文哲的政策價值，市政可以不分藍綠、不分顏色且一視同仁，因此送上黃珊珊的政策皮白書，作為惡補市政的參考書，「你加這本就是無限，請蔣市長好好努力，不要當蔣總機。」

民眾黨台北市議員陳宥丞則說，蔣萬安在任期過去100天，針對政策少有說明，且財政大撒幣，開會又只找同溫層，施政報告7成延續柯文哲政績，3成的新政卻沒有多做說明，因此送上96頁政策白皮書，希望蔣抄好抄滿，政策白皮書就是市政惡補的參考書，也是議員未來的必考題，蔣儘快收心不要漫不經心。