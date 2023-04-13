嘉義縣水上鄉悠沃農場為水上鄉果樹產銷班第13班木瓜生產基地，占地22公頃，其中12公頃投入做智慧農業，目前已成為全台面積最大的智慧木瓜園，2021年嘉義縣政府導入「嘉義縣智慧農業跨域整合平台」資源，推動「環境數位資訊導入木瓜果園智慧管理決策系統示範計畫」，經過1年多環境數據收集累積，今舉辦成果觀摩會，吸引鄰近縣市青壯年前來取經，來自台南大內的農民了解悠沃農場智慧發展狀況後，直言農村很多木瓜園要打掉重練，翻新演進了！

嘉義縣水上鄉悠沃農場占地22公頃，其中12公頃投入做智慧農業，目前已成為全台面積最大的智慧木瓜園。（呂妍庭攝）

悠沃農場12位班員從兼著做的農業門外漢，現變成專業智慧農夫，為降低成本及方便溯源，農場經營採共工共購並朝向自動化、智慧化精準管理，雖然農場建置前期就導入桃園改良場的積木程式監控農場灑水降溫及肥灌設備，減少田間管理時間，但當基地擴大到22公頃，水上鄉果樹產銷班第13班長陳文輝發現複製既有智慧化網室成本會很高，複雜的電路線設置將造成農事操作上的不便，需要尋求適合大面積生產，且管理更具效率的技術模組。

因此，縣府邀集水上鄉農會、高雄改良場、天氣探長及智食良果公司參與本次的示範計畫並補助相關經費，期望整合各單位所長，合作克服技術面問題，以利未來智慧化運用的擴散。

經過1年多環境數據收集累積，今舉辦成果觀摩會， 展現悠沃農場智慧導入的成果。（呂妍庭攝）

農業處指出，悠沃農場是廠商成功整合的案例，業者會把氣候監測數據交給控制廠商製作系統，取代以往一個廠商做到底的模式，且在整個機制也同步擴到到其他網室，再加上農改場等專家學者提供幫助，悠沃農場智慧發展能成功其實來自三方，一是設備廠商願意合作，二是農民本身就有實作經驗，三是專家提供資訊，最後才是縣府的補助，並透露12公頃智慧網室，縣府的補助不到100萬元。

嘉義縣長翁章梁參加觀摩會，實地了解悠沃農場智慧導入狀況。（呂妍庭攝）

目前農場導入天氣探長的氣象站偵測紀錄田間微氣象，氣象站採太陽能為電力來源，將所得環境數據以NB-IoT傳輸至雲端系統，大幅解決大型田區電源及線路設置不便問題，至於智食良果公司負責將不同數據格式整合串接至既有的積木程式中，讓資訊可在不同廠家的設備被「翻譯並讀懂」，能不因轉型升級而大量更換既有控制設備。

經過1年多環境數據收集累積，今舉辦成果觀摩會，吸引鄰近縣市青壯年前來取經。（呂妍庭攝）

在高雄農改場副研究員王仁晃輔導下，分析監測數據，形成專家決策系統，結合LINE讓班員自動接收各項氣象通報及種植決策建議等通知，同時驅動灌溉灑水設備，達到果園管理智慧化，再加上氣象站即時拍攝果實從開花至採收期間生長發育情形，計算累積生長溫度，建立木瓜生長期預測模型，讓農民準確掌握產期。

陳文輝分享，智慧農業對產銷班帶來的明顯改變，第一為農作精準、第二解決缺工問題，第三是可預測木瓜生長速度，提前布局銷售市場，如此一來，可節省農友工資負擔，讓木瓜果品得到改善。

「智慧農業是台灣未來必須要走的道路！」嘉義縣長翁章梁說，智慧農業簡單來說就是精準種植，精準就能省工、不浪費資材、產量提高，透過今天的觀摩會，希望能幫助青壯農在農業領域打開新思維，期待台灣未來農業發展在年輕人的手中展現不同的氣象！