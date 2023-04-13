年滿6個月至6歲幼兒目前無次世代疫苗可施打，中央流行疫情指揮中心今天宣布，近期已採購莫德納幼兒次世代疫苗，預計本周日將到貨，同時ACIP專家委員已同意幼兒可接種莫德納次世代疫苗，估計最快5月初就會開放讓全國13萬名幼兒接種。

指揮中心表示，ACIP日前召開專家會議討論莫德納BA.4/5次世代疫苗能否用於6歲以下幼兒，經評估後認為國際間已做出幼兒可接種莫德納次世代疫苗的建議，惟仍認為幼兒屬於敏感族群，故建議以同廠牌疫苗進行接種，因此目前仍不開放先前接種BNT疫苗的幼兒進行混打。

指揮中心發言人羅一鈞指出，國內符合接種資格的幼兒約13萬人，已洽購13萬劑幼兒次世代莫德納疫苗於周日抵台，最快5月初就能開放家長帶孩子接種。

羅一鈞說，根據廠商進行的臨床試驗顯示，莫德納次世代疫苗對預防幼兒輕症的保護力為50.6％，副作用多屬短暫、輕微的疼痛、紅腫或是發燒，至於BNT次世代幼兒疫苗目前僅准用於基礎劑，美國也未開放用於追加接種，指揮中心將持續觀察各國作法動態調整接種政策。

防疫指揮官王必勝表示，BNT原廠將依原先規劃於5月來台訪問，屆時將討論關於大中華區疫苗代理權，以及採購等相關事宜，至於會不會再增購BNT疫苗？王必勝指出考量目前接種的人數不多，仍得審慎考慮。