宜蘭縣郭姓農民以漁網捕捉1隻環頸雉後，將環頸雉朝石頭摔擲致死，再將死亡的環頸雉吊掛在玉米田的竹架上，環頸雉是珍貴稀有的保育類野生動物，宜蘭地檢署依違反野生動物保育法將郭姓農民起訴。

郭姓農民在宜蘭縣蘇澳鎮的菜園設置漁網，去年3月1日捕獲到1隻環頸雉，將環頸雉朝石頭摔擲，環頸雉死亡後，同月4日上午，郭姓農民將死亡的環頸雉吊掛在輸電塔旁玉米田的竹架上，用以嚇阻其他鳥類飛近、破壞農作。

3月4日中午，警方接獲民眾報案後查看，並報請檢方偵辦。郭姓農民雖然坦承有捕獲、將環頸雉摔擲至石頭上，以及吊掛在竹架上等行為，但辯稱不知道環頸雉是保育類野生動物。

檢方指出，郭姓農民雖然辯稱不知道環頸雉為保育類野生動物，但不能因不知法律而免除刑事責任，因此將他起訴。依據野生動物保育法第41條，可處6月以上5月以下徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。