17歲吳姓少年和友人晚上聚集在大寮區某土地公廟前吵鬧，還亂吐檳榔渣，廟公出面制止反被嗆，徐姓里長出面也被「洗臉」，氣到直接撂人、當場打斷吳姓少年的牙齒，同夥友人也受傷。高雄地院審酌兩方已和解，依妨害秩序罪判徐男等9人緩刑2年，須參加法治教育2場次，可上訴。

去年2月28日晚間8點多，徐男正在李姓友人家中泡茶，接到土地公廟公來電，表示有兩名少年在廟埕前吵鬧，還亂吐檳榔渣，制止他們還被嗆，希望徐男到場勸導。

徐男隨後趕抵現場，表示自己是里長，希望他們離開，但吳姓少年氣勢依然囂張，不領情還反嗆徐男。

徐男被嗆後超不爽，回到友人家，直接叫來8人，回到土地公廟前準備教訓吳姓少年。吳姓少年見徐男帶一群人來勢洶洶，隨即爆發衝突，吳姓少年當場被打到頭腫、牙齒斷，警方隨後趕抵到場，逮捕涉案相關人士。

開庭時，徐男坦承犯行，也和吳姓少年及其友人道歉和解。法官認為徐男僅因一時衝動犯案，事後深知悔悟，吳姓少年及其友人也同意原諒給予緩刑機會，最後依妨害秩序罪輕判徐男等9人3至6月、可易科罰金、緩刑2年，須參加法治教育2場次，可上訴。