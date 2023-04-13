隨著房價越來越高，加上通貨膨脹影響，內政部長林右昌也透露，自己其實也買不起台北的房子，且第一間房是婚後與妻子共同努力才買得起，買到時人已經38歲；林右昌提到，台灣年輕人普遍大概都是有工作、努力了10年左右才買得起房。

林右昌接受YahooTV節目《齊有此理》訪問時，談到近期台灣的房價，林右昌指出，台灣傳統觀念「有土斯有財」，因此大家非常喜歡買房子，而台灣的自有住宅率約為85％，在世界排行名列前茅。

不過近年來觀念改變，有些人認為「不一定要買房」，可以用租賃的方式來解決居住的需求，但多數民眾還是對買房這件事感到期待，畢竟「是一個家」，無論是大房、小房，許多人都擁有買房的經驗。

林右昌坦言，近10年左右，台灣房價不斷上升，「我說實在的，我在台北市我也買不起房子」。他還分析了高房價的原因，第一就是「土地」，不肖投資客炒作，導致土地價格升高，房價也因此上去，而《平均地權條例》等等的法條，就是用來處理不當炒作的情況。