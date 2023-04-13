民進黨昨正式通過提名副總統賴清德參選2024總統大選，繼昨日記者會談及兩岸議題後，賴清德今到桃園參訪時，再度提到「台灣如何和平地保護自己」話題，他強調，台灣不分族群，都希望自己做這塊土地的主人，他不放棄與中國大陸持續交流合作，不希望被侵略，也沒意識要反攻，希望能好好相處。

賴清德表示，台灣不大，有些人說是小國小民，但他認為應說是「好國好民」，因台灣對世界來說太重要，大陸雖在台海軍演，各國貴賓仍絡繹不絕來表達支持，是大家的努力得到國際社會肯定。

賴清德說，台灣不分族群，都希望自己做這塊土地的主人，每個人也都希望自己主導自己，民主就是人民作主，不隸屬於任何人，過去民進黨為民主打拚，未來會為和平奮鬥。

「台灣如何和平保護自己？」賴清德提到，首先要增加力量保護自己，再靠民主國際夥伴，已注意到大陸對世界的威脅，也注意到印太和平穩定對世界的重要性，相信德不孤必有鄰，當大家站在一起團結，就能讓侵略者不掠雷池一步，因為他們也不會放棄，跟大陸持續交流合作，不希望被侵略，也沒意識要反攻，希望好好相處。

賴清德重申，台灣應展現自信，以對等、尊嚴2原則進行交流合作，增進彼此瞭解、理解、諒解與和解，追求兩岸人民福祉，共同面對天災、地變和傳染病等挑戰，透過合作達到和平。

賴清德認為，大陸的崛起不是台灣的問題，是全世界共同要面對的問題，兩岸情勢緊張，問題也不在台灣，只要大家團結合作，站穩立場，在工作崗位上持續打拚，每天的工作都會反映在國家力量上，讓社會安定、國家繁榮進步，和民主陣營站在一起共同捍衛民主，相信和平可以得到保障。