摩爾多瓦親西方政府一名國防高層官員今天表示，在俄羅斯去年入侵鄰國烏克蘭後，摩爾多瓦需要2.5億歐元（2.75億美元）來實現軍隊現代化。

路透社報導，摩爾多瓦國防部負責國防政策和國家軍隊改革的國務秘書米哈（Valeriu Mija）在首都基希涅夫（Chisinau）一場國家安全論壇上說：「輿論對國防部門發展的看法產生轉變，當然是從2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭這個震撼開始。」

他對與會者說：「換句話說，夢想永遠和平的浪漫主義時代已經結束，需要採取不同的方法。」

「在我們看來，要讓軍隊現代化需要2.5億歐元。」

身為歐洲最窮的國家之一，前蘇聯加盟共和國摩爾多瓦尋求加入歐洲聯盟（EU），但因憲法明定中立原則而不能加入北大西洋公約組織（NATO）。

桑杜（Maia Sandu）2020年上任以來，摩爾多瓦獲得西方慷慨資助。米哈指出，摩爾多瓦今年可從歐洲和平基金獲得8700萬歐元，並增加8000萬歐元的預算。

米哈表示：「有些數字無法公開，包括商業機密等因素。例如，購買防空系統直到最近才成為優先要務。去年的事件讓我們不得不重新評估，而這需要資金。」