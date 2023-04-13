網路平台近期成為詐騙溫床，民進黨立委賴瑞隆13日拋三點呼籲，針對網路廣告業者納管，行政院應責成數位部為主管機關，專責處理網路詐騙，並參照歐美英澳日等國立法模式，制定台灣版《數位服務法》，落實廣告實名制揭露廣告主與廣告費用、建立政府機關及使用者通報檢舉下架機制，以及業者違反規定時的責任等。

數據指出，2011年至2021年，我國數位廣告產業投放總規模從102.15億擴增至544.28億元，而網路詐欺同樣呈現上升，從2018年5235件4.7億增加到2022年6984件20.9億，然而，透過Google、Yahoo、Meta等網路平台巨頭投放的詐騙情事，卻未確認主管機關，無法從源頭要求網路平台業者進行廣告投放的輔導或監管。

賴瑞隆表示，行政院在2月16日召開「新世代打擊詐欺策略行動綱領」相關機關執行成效時就曾針對「建立網路廣告管理機制一案」進行討論，當時決定「暫不討論主管機關之議題」，他認為，Meta、Google每年在台賺取大量廣告費卻沒有責任，政府也沒有人管，這是人民無法接受的。

賴瑞隆說，數位部的成立也不應只是正面推動產業，也應重視管制負面危害的問題，不應推卸責任，實名制的落實也要有單位來執行，現在Google、Meta仍會回應政府要求，但如果是Titok、小紅書就不一定了，期望行政院1個月內決定主管機關，並加速推動立法。

賴瑞隆認為，政府應參考歐盟《數位服務法》、澳大利亞《網路安全法》、日本《特定數位平台之透明性及公正性提升法》等，儘速通過台灣版「數位服務法草案」，要求網路平台落地、配合廣告實名制及檢舉下架機制，以及業者違反規定時的責任等。

數位發展部平臺經濟組副組長許福添說，數位部配合打詐國家隊推出7大防詐措施，針對電商、遊戲點數與第三方支付上持續輔導業者，同時與警政署、NCC等機關協作強化資安認證與輔導，未來也會補助電信防詐業者導入最新科技；不過，廣告是商業行為，應該回歸主責部會，數位部認為實體的廣告業在分類上數經濟部管轄，數位投放的廣告現也是由各主管機關，分工合作管理。