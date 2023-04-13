我國今年甫通過氣候變遷因應法，授權與環保署可徵收碳費，外界關注碳費收取額度及時程，環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀今天表示，初期鎖定年排放量2.5萬噸以上的電力及製造業，將於今年年底完成相關碳費相關法制，至於費率則明年由碳費審議會決定費率。

環保署今天舉行「淨零轉型 攜手前行」氣候論壇，邀請產、官、學、研分享實踐經驗並深度對談。

蔡玲儀簡報時表示，據聯合國氣候變遷專家委員會（IPCC）在今年3月提出的AR6評估報告時指出，2020年較工業革命前已增溫1.1度C，未來極端天氣事件將更頻繁和強烈，2050前達到淨零碳排為全球共識。

蔡玲儀提及，今年2月15日公告施行的氣候變遷因應法中，大家最關注莫過於碳定價，目前規劃碳費徵收先大後小、分階段進行，初期會針對年排放2.5萬噸二氧化碳當量的電力及製造業徵收，也會設計差別費率及免徵條件，並有指定目標、自主減量計畫，擬在今年完成碳費法制，明年送交碳費審議會決定。

外界也關心我國碳費是否能夠符合歐盟CBAM（碳關稅）的已支付碳價，蔡玲儀說，CBAM受影響最大產業為鋼鐵及扣件等行業，CBAM從今年10月1日起啟動，要求進口至碳排申報，也提及在原產國支付的碳價可減免，目前CBAM仍在規劃中，後續將持續協商。