因應民眾殯葬文化改變，市議員李文傑爭取四千萬元，改善大甲殯儀館設施。(李文傑服務處提供)

因應民眾殯葬文化改變，市議員李文傑爭取四千萬元，改善大甲殯儀館設施。(李文傑服務處提供)

隨著國人殯葬文化改變！大甲殯儀館為海線地區重要殯葬設施，歷年設備汰舊換新對地方助益甚好，部分硬體設備較老舊尚需改善；市議員李文傑議員今天召集生命禮儀管理處、大甲殯儀館等，一同討論今年度大甲殯儀館工程及了解地方需求，解決海線地區喪家無處停靈的窘境。

生命禮儀管理處長劉振村說，今年度有編列約4000萬元經費，針對大甲殯儀館舊館、舊辦、新館、金爐做改善；包含新建遮雨棚、增設27屜冷凍櫃、9間停柩室、25間無煙室及新館通道、停車場改善等，相信對大甲殯儀館的量能有很大的提升。

大甲殯儀館承辦表示，舊辦改善已開工約在今年9月中完成、舊館約在10月底完成、新館及金爐改善約在12月底完成。

李文傑議員說，現代人因工作繁忙及多數為公寓式住宅，除甲安埔地區鄰近苗栗、豐原、清水、后里多數人，選擇於大甲殯儀館辦理告別式，故使用率相當高，有關靈堂不足處，已在議會中提案規劃20間靈堂及請市府編列水保計畫費用，希望未來能提升量能，才不會常發生民眾苦等無位無處停靈窘境發生。