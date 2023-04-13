國民黨立委費鴻泰任內揭露種種重大且屬實的「弊案」。除了在前總統陳水扁任內揭發二次金改弊案，以及在政黨輪替前強力追查違法成立的鐽震公司。（立委費鴻泰辦公室辦公室提供／丁上程台北傳真）

國民黨台北市信義、南松山區立委初選，將在4月16至18日晚上6時至10時電話民調，立委費鴻泰打出政績牌，也揭露種種重大且屬實的「弊案」。除了在前總統陳水扁任內揭發二次金改弊案，以及在政黨輪替前強力追查違法成立的鐽震公司外，疫情期間也陸續揭露高端疫苗採購與涉及內線交易等爭議案件。當地選民表示，費鴻泰用心監督民進黨政府，值得松信選民支持，揭弊阻擋國家資源落到特定人手上。

陳水扁政府在2001年，開始推動國內二次金改，在相關弊案尚未爆發前，費鴻泰於2005年時就對外表示，沒有人反對良善的金融改革；但是，金融改革不是一次性賣斷、以資產重分配的方式一次給特定財團，因為「這不叫金融改革，這叫圖利特定財團。」

費鴻泰戳破扁政府假二次金改之名，行圖利特定財團的貪腐醜態。當時為了阻止扁政府賤賣國產且將全民資產拱手讓給財團，費鴻泰擔任國民黨黨團「二次金改除弊小組召集人」，強力主導通過多項重要決議，限制扁政府不得將公股銀行賤賣給特定財團。因此，費鴻泰成功擋下第一金控、兆豐金控被不當整併，並收回華南銀行、彰化銀行的經營權，成功阻擋數兆元的國家資產不被特定人財團化。

在2008年，陳水扁於卸任總統前，民進黨政府祕密成立鐽震公司介入軍火生意，蓄意規避政府監督，並且規劃在政黨輪替後可以繼續大賺軍火維修款項。費鴻泰在立法院問政，除了頻頻質疑扁政府護航鐽震案外；也在部會質詢時，針對弊案細節持續追蹤，最終鐽震公司宣布解散，避免政府軍購遭到有心人士把持，圖利特定人士。在2020年時，費鴻泰揭露國安會軍火平台弊端，質疑中科院改制行政法人後弊端叢生，因為財產不用申報也不用遵從《政府採購法》。費鴻泰強調這案根本就是「鐽震案分身」，應該被糾正與改革。

在新冠肺炎疫情期間，蔡政府表面為扶植我國生技產業，為高端公司大開方便之門。費鴻泰除了質疑政府在採購高端疫苗時，因「價格破千」質疑有人從中牟利外，更揭露有多名立委介入高端增資案，利用人頭購買高端股票，認股價與現價的差異非常大，疑似炒作高端疫苗股價並獲利。費鴻泰不斷追蹤高端疫苗相關爭議，為納稅人討公道，阻止國家資源落到少數特定人的手上。