CloudMile 萬里雲與台灣大哥大深化戰略結盟，強強聯手為企業先行把脈、擬定策略，致力提供產業解決方案協助客戶數位轉型 (左為台灣大哥大總經理林之晨，右為 CloudMile 萬里雲創辦人暨執行長劉永信)。(主辦單位提供)

CloudMile萬里雲與台灣大哥大深化戰略結盟，強強聯手為企業先行把脈、擬定策略，致力提供產業解決方案協助客戶數位轉型，於今(13)日舉行「金融X智造轉型實戰峰會」研討會。會中CloudMile萬里雲創辦人暨執行長劉永信表示，萬里雲、台灣大哥大自去年策略聯盟，力求滿足客戶上雲的需求，協助企業擁抱數據、實踐未來的願景。

面對全球局勢變化快速、新經濟高度發展，企業營運持續管理 （Business Continuity Management BCM） 與綠能趨勢的重要性早已不容忽視。劉永信表示，CloudMile萬里雲擁有豐富的混合多雲整合經驗，如今結合台灣大哥大企業級電信機房的專業和穩定度，攜手合作推出一系列解決方案，以更「綠」、更完善的雲地生態系及「雲地直連」備份備援服務，強化企業韌性與減碳效果，使企業在追求經濟成長之餘，也能善用雲端科技降低營運風險、兼顧綠能永續。

CloudMile 萬里雲自2017年創立以來，持續協助高保密監管的金融、製造業開啟數位轉型，不僅促成北亞區首見的金融生態圈指標大案，也助攻多家台灣知名製造大廠導入雲端應用，此次與台灣大哥大策略結盟，看準製造、金融等高監管產業於資安合規、營運韌性及減碳永續等需求，推出三大解方有效推動企業轉型。首先是「全方位備份備援」，透過台灣大哥大的雲直連服務取得高穩定與安全性的資料傳輸，善用雲端彈性的優勢；接著是「新世代雲地混合」，以混合多雲管理平台搭配台灣大哥大機房維運服務Smart IT管家，減少維運成本、打造綠色機房；最後是「數據轉型應用」，助攻企業四大數據應用及兩大AI應用場景，在資料倉儲、客戶資料平台（CDP）、精準數據取用和商業分析平台等極大化數據價值，助力企業打造數據驅動決策。

目前相關解方已逐步運用在高度監管的金融、製造業，助攻產業升級轉型。台灣大哥大總經理林之晨也於會中指出：「台灣大與萬里雲的合作不斷加大、加深，尤其聚焦企業雲端服務生態，台灣大以 Telco＋ 科技電信公司深厚的網路、數據、場景與技術力，結合萬里雲豐富的雲端架構顧問及開發經驗，共同深耕企業雲市場，推出「快」、「綠」、更「安全」的雲地整合解決方案，助力企業以數據驅動決策創新，同時更接軌國際，符合ESG永續發展潮流，讓企業Open Possible能所不能、領先前行。」

根據Mordor Intelligence報告預測，在2019 至 2024年混合雲市場的年複合成長率（CAGR）將高達18.7％，CloudMile 更是看準混合雲靈活且高彈性的優勢，將成為金融、製造業主流需求。此次「金融X智造轉型實戰峰會」研討會邀請到台北富邦銀行副總經理張志清、PwC Taiwan資誠創新諮詢公司董事長盧志浩、CloudMile萬里雲技術副總陳曉煒、台灣大哥大企業整合通訊產品主管王緯詮等產業7位菁英為企業把脈、助攻，對於高監管的金融、製造業分析產業趨勢、策略、技術與資源鏈結，透過雙邊策略結盟，引領企業全方位高效轉型升級，以求在數位新世代中站穩腳步，贏得、創造更多商機。