國軍為加強反坦克及反灘岸作戰擊殺能力，陸軍在109年編列118億購買100輛專門搭載拖式飛彈的新式裝甲型悍馬車日前已交悄悄運抵台灣，相關裝備照片昨（12）日經臉書軍事粉專分享後，引起了軍事迷們的注意與討論。據了解，未來在全台14處共軍可能搶灘登陸的「紅色沙灘」，將大幅加強反灘岸作能力。

根據國軍公布，全台14處共軍可能搶灘登陸的「紅色沙灘」包括南金山、北金山、翡翠灣、福隆、頭城、壯圍、宜蘭、羅東、林口、桃園蘆竹、布袋、台南、林園以及加祿堂等。

M1167型悍馬車，屬於拖式飛彈系統標準配賦的載具，無論是在機動力丶裝甲防護力以及射手防護套件等等，均優於我國陸軍現役的M1045型悍馬車，國軍在109年編列了118億元預算，向美國採購1000多枚拖式飛彈與100輛M1167型發射車。

粉專「國軍軍事顧問團」昨在臉書分享民眾拍攝到的M1167悍馬車運輸照，並且說明，這款新購入的拖式飛彈發射車，兩側有防爆裝甲車門，能提供較佳的防護能力。

「國軍軍事顧問團」該則貼文引起了軍事迷們的討論與轉傳，他們的意見包括「終於有厚重的防彈玻璃與裝甲了」、「早就該裝了」、「國軍的悍馬車都應該要裝能扛住步槍彈的裝甲，否則都是在肉身擋彈」。