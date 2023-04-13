大陸商務部調查我禁大陸農工產品2455項產品是否構成貿易壁壘，但經濟部今天赴立院備詢顯然都沒做好相關準備。立委詢問2455項產品中，反過來我出口到大陸金額有多少？負責的國際貿易局完全答不出來。再問大陸貿調後是否對我啟動反報復，也禁止這些商品進口，經濟部長王美花說「不曉得」。

國民黨立委曾銘宗在立院經濟委員會質詢，大陸要調查我禁止2455項商品進口國內是否構成貿易障礙，那反過來說，這2455項產品中，有多少是我們有出口到對岸？

王美花先回沒有算，遭曾銘宗酸「我要是部長，半夜就整理好」。隨後再問業務單位國際貿易局，但貿易局副局長李冠志上台也是支吾其詞，說統計是以大類碼分類所以會有些重複，現在沒辦法統計，讓曾不滿直批李冠志，「這樣你也趕來立法院喔？！」

後來工業局副局長陳佩利上台補充，但主要是說明我國禁止大陸進口產品的類別，包括鋼鐵金屬400多項、紡織品400多項，其他有建材等，多數是傳統產品。

曾銘宗再質問，中國大陸調查後，會不會給我們報復？王美花回說「不曉得」，因為才剛公布，要看後面啟動諮商結果，目前還不很知道。

這又引起曾銘宗光火，批「金額多少不知道」、「後續影響不知道」、「如何因應不知道」，真是「一問三不知」。我們沒有掌握到這2455項產品出口對岸狀況，萬一它們報復妳要怎麼辦？