王道銀行3月31日提前讓6,000元現金入帳，導致各銀行不得不加班、跟進提前發放，也引來朝野立委關切，金管會也要求王道銀在7日內交報告說明。

王道銀日前已兩度道歉並說明此事，王道銀自行提前半日先以銀行資金墊付、並發放給客戶，未遵守先前財金公司的規範，強調純屬王道銀行的個別事件，「造成相關疑惑及困擾，特此致歉」。王道銀已於3月31日向金管會銀行局口頭報告，並依金管會要求進行重大偶發事件的申報，在4月7日依規定提交書面報告。

王道銀今日再發聲明指出，王道銀過往辦理代繳代發業務，為能讓客戶及早收到款項，均採即時作業程序處理。此次辦理普發現金，原應依循財金公司代繳代發方式辦理，但本行依循過往服務客戶的模式，漏未遵守財金公司通知需於3月31日下午5點後再入帳的提醒，以致提前半日發放資金，再次深表歉意。

王道銀強調，此舉絕非出於行銷或炒作之意圖，對於造成相關單位及大眾困擾，祈請海涵，並再次致上歉意；日後也將檢討並改善代繳代發之管理機制。