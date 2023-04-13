有些人在談感情階段總是一波三折，但經過幾次挫敗並累積足夠經驗後，終能獲得幸福。《科技紫微網》運勢專欄分享，生肖牛、狗、虎、羊，確實容易因個人問題陷入感情困擾，可是一旦遇見真愛，「屢敗屢戰」的經驗反而能幫助他們懂得如何經營這段關係。

▍生肖牛

生肖牛雖對愛情有美好嚮往，卻總是害怕主動，只敢小心翼翼地在一旁默默觀察，如果覺得自己得不到，就會放手認輸，時常錯失機會。雖然他們不夠勇敢，但一旦獲得真愛，整個人生就此逆轉，牛的責任心及全心付出，能使這份得來不易的感情更牢固，邁向幸福婚姻。

▍生肖狗

生肖狗對愛情的想像太過理想，易忽略現實問題，常在尋尋覓覓之中和愛情擦身而過。歷經磨難後更能看清現實，調整步伐追愛，一旦有機會進入穩定關係，便會死心塌地、執著守護，終能擁有美滿婚姻生活。

▍生肖虎

生肖虎根本「外貌協會」，也因在意外表，特別容易錯愛，但經歷過幾次挫敗後，經驗告訴他們應該要更理性務實，不再單憑直覺或第一印象，愛情之路越走越順。

▍生肖羊

生肖羊異性緣超好，也容易被人感動，他們總是分不清愛情或友情，不懂得拒絕。不過也是因為始終沒遇到對的人，才會諸多不如意，一旦遇到真愛，就能愛得勇敢、堅持，愛情好運悄然降臨，與對的人步入婚姻。