本土新冠肺炎趨緩，中央流行疫情指揮中心原今天要在記者會說明指揮中心降級與傳染病改類事宜，最後卻沒有宣布，外界關心時間點？指揮官王必勝表示，已經進行改類準備，已在進行收尾交接，「估計下周會宣布」，至於指揮中心何時解編？則會由行政院宣布，時間點同樣約在4月底、5月初。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新冠肺炎疫情持本，清明連假後過一周，平均日增86例中重症併發症，和再前一周微增84例，王必勝表示，疫情持平，因此宣布大眾運輸口罩鬆綁如期於4月17日上路。

但有關指揮中心究竟何時降級，王必勝表示，指揮中心解編問題由行政院回覆。

至於新冠肺炎從第五類傳染病何時調整為第四類？王必勝表示，觀察目前疫情穩定，衛福部各司署以及其他部會，已在討論收尾或交接，近期就會宣布改類時間，「估計下周會宣布」。

另外有關傳染病防治法修法進度，社區防疫組組長莊人祥表示，修法事宜已在行政院法規會討論過一次，預期近期還會再次討論，若都完成就可以送到立法院審議。至於傳染病防治法若未在6月30日前完成。

莊人祥表示，傳染病防治法有些舊的法規仍適用，對於現行防疫並無影響，只是防疫補償項目會有時間落差。