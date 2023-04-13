苗栗縣政府重視原住民族文化與語言的傳承，13日在縣立圖書館辦理第8屆原住民族語單詞競賽，讓原住民族學生在遊戲競賽中，有效提原住民族學生族語學習的興趣及成效。苗栗縣副縣長鄧桂菊等人到場為參賽選手加油打氣，希望他們都能保持平常心，快樂學族語、自信說族語。

縣府原住民族事務中心辦理原住民族單詞競賽，透過活動讓原住民族學生在遊戲中認識及背熟族語單字，背熟的族語單字累積到一定的量，即可結合句型結構，進而強化族語「聽」、「說」、「讀」、「寫」能力；同時也能檢視這1年來推廣原住民族語教育的成果。

苗栗縣政府重視原住民族文化與語言的傳承，13日在縣立圖書館辦理第8屆原住民族語單詞競賽。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

去年族語成果令人驚豔，在全國決賽，南庄鄉東河國小walo’隊榮獲瀕危語別國小組全國亞軍、泰安鄉泰興國小細道邦隊alang Sakuhan也獲一般語別國小組全國亞軍，為苗栗縣帶回2座亞軍獎盃，是苗栗縣歷年參加全國族語單詞競賽取得最佳成績。

苗栗縣第8屆原住民族語單詞競賽今天登場，今年共有10所國中小組成17個隊伍，共109位學生比賽，進行瀕危語別國小組、國中組以及一般語別國中組等分組競賽，各組前兩名將5月27、28日參加全國決賽。

上午賽程結束，由東河國小拿下瀕危語別國小組第1名、南庄國中B隊拿到瀕危語別國中組第1名、泰安國中小(泰安的孩子)拿到一般語別國中組第1名。

下午則進行一般語別國小組競賽，共有7隊共同角逐冠軍，競爭激烈。苗栗縣副縣長鄧桂菊、原民中心主任蔣意雄也前往會場為孩子們加油打氣，感受緊張的比賽氛圍。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，「勇敢說母語很重要」，縣府持續推廣、支持多元語言發展，但傳承的意願與關鍵仍在於大家學習與努力，因為母語傳承最需要的就是願意說出口，不講就會消失。

鄧桂菊感謝各校校長及學校教學團隊的努力，讓孩子能夠快樂學族語、自信說族語，因此希望孩子們不要忘記自己的母語，要勇敢說母語並且持續使用，也期待各位選手們發揮實力取得優異成績，代表本縣參加全國決賽，再為苗栗締造佳績。