同時是多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長的巴菲特周三接受媒體訪問時表示，幾家銀行在會計方面做出一些「誤導性」的操作以刻意膨脹獲利，例如，銀行以面值而非市值來估算其持有之長期債券的價值，以此掩蓋其帳面價值已經下跌的事實。

巴菲特表示：「我不喜歡人們過於關注盈餘數字而忘記銀行業的原則。在這段期間，銀行定期會做的一些蠢事不就見光了」。但他也表示最近幾周陷入困境的銀行並沒有犯下金融危機爆發前那樣魯莽的錯誤，這次是他們對資產和負債的管理不善。

巴菲特並在訪談中強調人們相信存款安全的重要性，「銀行要守住大眾的信心，這一點很重要，人們可能在幾秒內就失去信心」。

他並表示在看到某些銀行的盈餘閃現警訊後，便賣掉了他們的股票。

近年來巴菲特的公司已經減持或完全出清多檔金融股，包括摩根大通、高盛、富國銀行、PNC Financial、US Bancorp和紐約梅隆銀行，但他強調不是這些銀行都有問題。

此外，巴菲特也表示，儘管矽谷銀行（SVB）和Signature Bank倒閉，但人們毋須對銀行業或美國銀行存款的安全性感到恐慌，「這是銀行高層的愚蠢決定，不需要因此讓全美國人為他們不需要恐慌的事感到恐慌」。

巴菲特還表示出100萬美元，賭未來這一年沒有美國存款戶會因銀行倒閉而蒙受損失。如果有人與他對賭，那麼輸家要把加起來200萬美元的押注都捐給慈善機構，「我說到做到」。