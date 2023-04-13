今年全國學生音樂比賽北區團體組、個人組賽事分在台北市及嘉義市圓滿落幕，新竹縣獲得21特優、69優等、5甲等，創歷年最佳成績，縣長楊文科肯定參加音樂比賽同學的努力和毅力，並感謝老師用心指導，讓科技智慧的新竹縣在音樂領域發光發亮！

去年全國北區音樂比賽時，成功國中弦樂團在比賽一開始就發生斷電，全程「盲奏」的過程在網路上爆紅，今年在國中團體A組再度獲特優，創下3連霸。

成功國中校長陳雯玲說，A組是與其他學校音樂才藝班的學生競技，困難度比B組高，該校學生能連續3年獲得特優，真的是很不容易。

成功國中同時在A組鋼琴五重奏連續2年特優，A組弦樂四重奏和木管五重奏也獲得特優，成為全縣得特 優獎最多的學校。

教育局長楊郡慈指出，今年比較特殊的要屬錦屏國小同聲合唱團，突破團員人數少、平均年齡低、英語力等限制，贏得國小團體組特優。

錦屏國小合唱團指導老師張世傑表示，各校參賽合唱團人數都在50人上下，錦屏只有22人，學生平時除了練唱，還有跑步、爬樓梯等訓練，比賽時1人抵2人，成功展現歌聲的氣勢，去年全國鄉土歌謠比賽，在國小同聲合唱團奪冠。

張世傑說，這次全國學生音樂比賽，端出學生最拿手的泰雅歌曲，指定曲挑選音程距離大，並是難度最高的英語歌曲A joy for new song ，團員半數是中年級生，英語能力不如都會區和私立學校，但孩子們克服挑戰，再度奪冠。

本次比賽光明國小打擊樂團及自強國中管樂合奏團雙雙連續7年榮獲特優，光明國小弦樂合奏則是連續4年獲特優。連續3年獲得特優有，湖口高中附設國中A組銅管五重奏，竹北高中B組管樂合奏，興隆國小直笛合奏和弦樂合奏。

楊郡慈表示，十二年國教新課綱，學生升學管道多元化，新竹縣致力啟發學生多方面潛能與專長的教育環境，希望每個孩子都能試探興趣，適性發展，讓天賦發光。