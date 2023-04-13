昔日挺韓大將陳清茂近日號召群眾4月22日到高雄岡山參加「支持韓國瑜列入民調」造勢活動，要求國民黨中央信守承諾，將韓國瑜納入內參民調，對此，高雄市長陳其邁回應，高雄還是有很多的民眾非常支持韓國瑜，也歡迎韓國瑜有空多回高雄走走。

陳清茂日前發出「韓家軍大集結活動」通知，邀請全國各地「韓家人」4月22號下午5時到高雄市岡山區河華路共同參與，要求國民黨中央必須遵守承諾，將韓國瑜納入內參民調，且必須公正、公開以及公布內參民調結果，才能團結一致下架民進黨。

對此，陳其邁表示，他們都有注意到韓國瑜在總統大選後這幾年一直在從事公益活動，有時候也會回到高雄，他認為在高雄還是有許多人非常支持韓國瑜，所以他也相當歡迎韓國瑜有空多回高雄走一走，畢竟這裡是他非常熟悉的地方，也有很多朋友及支持者。

陳其邁認為，韓國瑜回來高雄一定可以感受到，這幾年大家都非常努力且不分黨派建設高雄，也能感受到支持者對韓國瑜的熱情，所以假如韓國瑜回來高雄，他們都竭誠歡迎，真的希望他有空多回來高雄走走看看。