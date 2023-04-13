新竹縣芎林鄉文山夜市昨天開幕，目前僅限每周三營業，開幕當天現場人山人海，一名網友PO照片分享說，昨天經過夜市附近被車潮與人潮驚呆了，車子塞到看不見盡頭，路上的行人之間看起來完全沒有距離，像沙丁魚般地前進，超狂畫面引起網友討論。

一名網友昨天在臉書社團《竹北人有事嗎》上分享，竹北隔壁的芎林鄉有新的夜市開幕，而且限定周三營業，號稱要挑戰成為新竹地區周三最大的夜市。12日晚間經過附近的時候，車潮和人潮都爆了，現場塞成一片，不知道有沒有勇者也在現場？

從照片中可見，小小的馬路上被車子塞爆，來回方向的車子都塞的看不到盡頭，馬路的邊邊還有不少人排隊往前走，看起來擁擠到人與人之間幾乎毫無空隙。

貼文引起網友討論，有在現場的民眾抱怨說「沒有規劃停車處，道路小行人與車爭道！找不到車位就離開了！」另有許多人也說，真的太塞了，最後根本沒有下車逛就走了。「太離譜了吧！塞成這樣」、「希望過幾天人潮就消退」。

新竹芎林文山夜市在4月12日開幕，營業時間為每周三的下午5點到晚上11點。開幕首日就吸引許多民眾朝聖，現場人山人海，不少網友也在夜市臉書粉專留言表示，攤販很多很好逛，但現場人真的太多了，而且交通部分也不太行，開車的話塞爆了。