全中運競技體操比賽12日起連續4天在竹北高中登場，首日國中男子組、國中女子組的成隊賽事結束後，13日展開高男組及高女組成隊競賽，自由車場地賽15日起在台中市自由車場進行連續3天的競技。

首日國女組成隊競賽，共有13隊49人參賽，進行跳馬、高低槓、平衡木、地板4個項目，由台北市民生國中由莊甯媗、趙品妍、楊可玟、王子芹、吳彧之5位選手，以139.5分奪冠。

國男組成隊競賽有12隊42人參賽，進行地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓6個項目，由新北市明志國中蔡秉澄、呂昆哲、朱駿博、陳祥翰、許鈞甯、莊宇騰6名選手，以212.7分奪金。

13日進行高中男、女組成隊競賽，縣長楊文科特別到場觀賽，稱讚高中選手們的動作超乎水準，達到國手級的標準，也感謝相關工作人員的努力，讓選手們可以在盡善盡美的場地比賽。

全中運自由車項目有場地賽、計時賽、公路賽和越野賽，15日至17日在台中市自由車場登場，有161隊、470位鐵馬悍獎，準備競技奪牌！

全中運執委會主示，自由車場地賽分為國、高中男、女組，個人部分有爭先賽、競輪賽、追逐賽及領先計分賽，團體部分有競速賽和追逐賽。

15日進行團隊競速賽和追逐賽，16日個人爭先賽和追逐賽，17日個人領先積分賽和競輪賽，各組比賽成績會即時公布於112年全中運官網。