台積電到高雄設廠被視為高市府一大政績，不料近日卻爆出，原計畫採購的28奈米機台清單全數取消，恐無法在2024年如期營運。儘管高雄市長陳其邁昨（12日）強調「台積電投資高雄不變」，並稱相關工程在高雄都順利推動，但房市專家Sway依然不認為台積電高雄廠能順利營運。

對於台積電高雄28奈米廠近期的消息，Sway於12日在臉書指出，只要政治介入開發，就不會意外，所有的變數都有可能發生，「強摘的果實不會甜，硬拉的台積電不會來」，若是真的來剪綵，那也不過就是演演戲，娛樂一下候選人跟選民。

Sway認為，大家一語成讖的看到台積電7奈米還在計畫中、28奈米廠計畫恐會生變。他嘲諷，「反正這塊地都已經是凶工地，晶圓做一做可能會飛起來之類的靈異，那麼韭菜趕快割一割，下班休息了。」

網友對於Sway的說法也相當認同，稱「已割完韭菜」、「當時蔡政府比台積電還要積極，跟媒體放話說要在高雄建廠的時候，就知道台積電意願很低了」、「投資客還沒下車，哭啊」、「網軍請待命出征，任務提示：台積電不是不來，只是晚點來」。

不過對於台積電高雄廠，高雄市長陳其邁表示，相關工程在高雄都順利推動，強調「高雄絕對是台積電投資台灣的最佳夥伴，相信機會是留給準備好的人」，全力配合台積電投資台灣的計畫；經濟部長王美花也指出，自己理解到，高雄投資案相關設施有了，是很好設廠計畫，台積電在高雄投資還是會繼續。