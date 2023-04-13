寶塔街、瓦山塔主基金合計持股可成逾1％，分別隸屬新加坡TIH Limited旗下TIHIM管理，以及香港亞皆老街管理（Argyle Street Management）的基金資產之一，均活躍於亞洲投資市場逾20年，2家基金管理人管理資產合計超過30億美元。

寶塔街及瓦山塔主基金認為，可成在短中長期的資本支出、轉型規畫與資金運用未見清明確的執行計畫及有意義的進步，資金多運用於所謂投資事業與金融商品，無明顯投資於轉型規畫的產業上，因此此次規畫提案要求修改公司章程，將股利政策改回由股東大會決議。

對此，可成罕見發表聲明，強調2015年以來每年配息均不低於10元，換算殖利率優於市場平均，實施庫藏股亦有效運用資金提升每股淨值，認為外資股東追求短期利益及報酬，打著「股東行動主義」旗幟一再散播錯假資訊，實屬偏頗不公、且影響多數股東權益。

對於當初決定投資可成的原因，TIHIM執行長Allen Wang表示，主要認為可成在機殼本業是很棒的公司，體質良好且估值嚴重被低估，投資後認為經營團隊確實有能力，也相信公司對未來規畫轉型發展的方向有拓展空間，值得繼續投資持有。

但Allen Wang認為，可成若規畫處分泰州廠進行營運轉型，事前應已評估頗長時間、並有一套轉型因應策略。較讓人失望的是，迄今未見可成做出明確的實踐作為，對投資操作的方向也不明確，希望透過提案推動公司多做一些事。

Allen Wang舉例，可成決議購置台北辦公大樓，在目前升息狀況下投報率只有2％，就投資角度而言看不出此決策必要性。對於投資想法及決策原因，可成也沒有給予明確答覆，希望能定期說明未來投資發展規畫方向及計畫。

Allen Wang表示，參與台灣資本市場的多為規模龐大的大型外資，操作模式及投資態度較被動，多僅透過投票意向反應對公司策略態度，創投則較積極參與。不過，不同投資人的操作方式及策略不同，寶塔街及瓦山塔主基金的投資理念較為主動。

Allen Wang指出，寶塔街及瓦山塔主基金希望與投資公司建立良好溝通管道、在公司發展方面給予協助建議。此次針對可成提出提案，只是希望拿回提案權、藉此建立良好循環，且此次提案在國外並不罕見，在日本、香港、新加坡等地都很常見。

Allen Wang認為，無論小股東、大股東都有說話權利，希望透過提案進行投票表決，沒有必要光提案就視為敵意。雖認為可成沒有拒絕將提案列入股東會議案的法源及緣由，但已做好失敗準備，即使提案未過也不構成出場原因，將秉持耐心態度持續與公司及股東溝通。