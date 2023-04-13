日籍船長半澤先生向海巡人員表達，指台灣海巡人員非常親切、友善，十分感謝我國海巡單位的協助，讓台日友好救助又添一例。（海巡署艦隊分署第十三布袋海巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

日籍船長半澤先生獲救時表示在海上漂流，已經快兩天沒睡，十分疲憊。（海巡署艦隊分署第十三布袋海巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

布袋海巡隊昨天晚上8點接獲海巡署第五巡防區指揮部通報，指日本籍帆船「RIOLAM II」在白水湖西方13浬處疑似主機故障，因海象不佳出現危急情況請求救援，PP-3569艇2小時後接觸到發出求救訊號的帆船，孤單1人的日籍船長「半澤透」透露他因主機故障動力不足，無法靠自身動力從外海切至岸際，加上風力強勁，水文不熟而迷航在海上漂流，已經快兩天沒睡，十分疲憊，評估該帆船有安全顧慮，巡防艇將帆船拖至布袋商港先行停泊避風浪，今午已移至布袋遊艇港，等待廠商前來維修中。

日籍帆船迷航海上 海巡救援為台日友好再助攻

布袋海巡隊指出，「RIOLAM II」由船長一人駕駛，11日從桃園市竹園漁港南下，原本船長就打算中途轉進布袋遊艇港修整，再前往台南市安平遊艇港，沒想到航經嘉義外海發現主機故障動力不足，加上海象不佳，最大陣風達8級， 浪高2至3公尺，且天色昏暗，船長雖曾想辦法靠岸皆失敗，被迫在海上迷航、漂流，因體力持續消耗，只能主動求救。

海巡巡防艇現場評估該船有安全顧慮，決定漏夜該船拖帶至安全水域布袋商港暫時停泊，在得知船上飲用水與食物剩不多，巡防艇及中部分署第四岸巡隊布袋商港安檢所人員馬上提供麵包與礦泉水讓船長充飢，同時關心船長是否有採買航行必需品的需求，今中午更一路戒護帆船移至布袋遊艇港停泊。

日籍船長半澤先生向海巡人員表達，指台灣海巡人員非常親切、友善，十分感謝我國海巡單位的協助，讓台日友好救助又添一例，海巡署艦隊分署第十三布袋海巡隊副隊長陳立勳則強調，海上救難無國界，守護海洋、保全人民是海巡署責無旁貸的責任。