為杜絕黃牛票炒作歪風，行政院會日前通過《文化創意產業發展法》修正草案，立法院13日也邀集業者、學者專家召開公聽會。文化部指出日後只要轉賣比票面金額高就算觸法，而業者針對立法規定實名制意見分歧。

立法院13日召開「如何有效杜絕黃牛炒作票券歪風之法制及行政作為精進方向」公聽會，文化部政務次長王時思表示，文化部根據各界的反應，修正提出《文化創意產業發展法》部分條文，刪除原先「轉售得有10％以內合理費用」的內容，定義只要是加價轉售或以不正常方式例如用電腦掃票者，都被認定為黃牛。

在罰責上，若銷售端有超過票面金額或定價販售者，處以票面金額10倍至50倍罰鍰；此或若是以掃票機器人等方式購買票券者，將處以3年以下有期徒刑或科、併科300萬元萬元以下罰金。

針對是否採實名制以杜絕黃牛，「屠牛小分隊」代表賀仲薇表示網路連署發起後，很多觀眾支持實名制，是從源頭解決黃牛票的辦法。華娛網路娛樂公司總經理林怡君則指出，實名制入場在實務上常發生問題，以萬人演唱會而言進場時間約1小時，實名制會拉長到2至3小時，搖滾區採先入先進，則很有可能要提早5小時進場枯等，影響觀眾權益，她也指出很多場做了實名制的演出依然有黃牛票，而且讓黃牛以代填個資為由，再加收一筆費用，並無法有效杜絕。

消基會副董事長徐則鈺則質疑，於《文創法》修訂相關罰責，但文化部、教育部承辦人員未必有能力稽查，且需有買賣成立才能罰，即便罰責提高，也會因要件不符而罰不了，建議適度修正《社維法》。台北教育大學文創系教授林詠能、拓元售票執行長邱光宗則支持立專法。

文化部政務次長王時思表示，接下來將研議檢舉獎勵的制度，在執行面落實遏阻黃牛，法令通過後也會進行宣導，避免學子或觀眾亦有投機的想法，加價轉售而誤觸法規。