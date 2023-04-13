第53屆全國技能競賽北區分區技能競賽日前落幕，健行科大資訊工程系由老師張木盛帶領學生賴嘉民、賴柏達、張元輔參賽，在「資訊與網路技術」類中，分別獲得1項第3名與2項佳作，為參賽學校中獲得最多獎項的學校。

張木盛表示，「資訊與網路技術」類的核心技能，是協助企業建置系統平台，網路架構及儲存服務，並延伸成為雲端運算、巨量資訊分析、人工智慧及區塊鏈應用的基礎建設，內容包括網路系統管理與服務組態、路由及交換網路的實作與維護、系統及網路安全、跨平台服務整合、網路監控與故障排除等。

學生賴嘉民連續2屆代表健行科大參加全國技能競賽青年組決賽，實力有目共睹，他說，在競賽培訓過程中，需熟練操作思科網路設備，還要具備整合Windows與Linux伺服器平台的能力，這種跨平台的整合競賽，考驗選手的專業及實務能力。另外，電資學院院長魯大德帶領學生林宇城參加「資訊網路佈建」職類競賽則是榮獲佳作，展現資工系在電訊佈建的硬實力。

校方表示，校內資工系每學年都會開設思科網路學院課程以及CCNA工程實務、CCNP進階路由工程實務、CCNP進階交換工程實務等課程，由思科認證網路專家張木盛授課，培養學生紮實的網路技術基礎。另也開設RedHat RHCSA系統工程實務、RHCE自動化工程實務課程，提昇學生在Linux平台的技術能力。