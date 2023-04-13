台北市長蔣萬安上任後，13日首度至議會施政報告，也與議員首度面對面交鋒，不只民進黨台北市議員王世堅送上螺絲起子的禮物，許多議員都接連送上大禮，包含民進黨台北市議員林延鳳、王閔生及國民黨台北市議員林杏兒，分別送上「不蔣武德」題字、板手與平安符。

台北市長蔣萬安（右）13日赴台北市議會進行施政報告與質詢及答覆，市議員林延鳳（左）在程序發言時批評蔣萬安突襲拜訪民進黨團，並贈送「不蔣武德」字畫，表達對蔣萬安的不滿。（鄭任南攝）

林延鳳指出，流行語「不講武德」代表犯規、有時候做事沒有留下餘地等。蔣參選立委、市長，成為政治明星，導致許多國民黨年輕世代認為，沒有家世、背景再努力也沒用，因此蔣必須做到施政有感，讓眾人心服口服。

林延鳳批評，蔣萬安擔任市長已不再是新鮮人，但很遺憾看到身邊有很多人給予意見、幫忙包裝，蔣也樂於讓他們包裝，照稿演出沒有個人想法，常常問東答西、施政滿意度吊車尾，許多人的印象還停留在讓副市長懸缺2個月，市政顧問飆罵局長，發言人任期最短命，不跟議會溝通，且追加預算沒有溝通等。

林延鳳提醒，市政必須讓人有感，不能不講武德，要蔣萬安努力市政，不然明星很快殞落，並特別準備題字「不蔣武德」送給蔣萬安。

王閔生則質疑，蔣萬安上任至今對基層一點都不重視，沒有舉辦里長座談會，也沒有和議員做溝通交流，施政報告沒有和基層溝通、感覺倉促形成，證明蔣螺絲掉滿地，然沒有時間和里長座談，卻可以協調國民黨立委初選？取消晨會也沒關係，蔣有自己的管理方式，但跨局處協調如何處理？難道要利用市政會議的寶貴時間，討論執行細節？

王閔生喊話，最扯的是，每個候選人競選時都會提出政見，就任後將列管政見，但研考會至今仍無進度。送上板手，希望蔣不只要鎖好螺絲釘，也要鎖緊螺絲帽，回頭專心市政、迎頭趕上。

台北市長蔣萬安（右）13日赴台北市議會進行施政報告與質詢及答覆，市議員林杏兒（左）在程序發言時，期許蔣萬安在市政上的表現，並贈送關渡玉女宮的平安符。（鄭任南攝）

林杏兒表示，蔣萬安上任至今做出許多事情，讓基層有感，北市歷經8年停滯，人民終於看到會做事、會傾聽的市長，開始期待台北市幸福，因此送上關渡玉女宮的「國泰民安，台北幸福」平安符，並親自過爐，希望市府多多重視士林、北投的權利，也希望蔣萬安說想說的、做該做的。