短暫休息3天後，「國防部長」張育成迎來出賽機會，擔任紅襪先發8棒二壘手，雖然本季首度打滿整場比賽，但第一支安打還是無法產出，其中9局上球隊落後光芒2分，張育成採用犧牲短打的舉動，讓外界匪夷所思，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）賽後親自解釋原因。

最多落後5分的紅襪，沒有把勝利早早拱手讓人，靠著7局上重砲三壘手狄弗斯（Rafael Devers）的三分彈，一度替光芒的開季連勝紀錄帶來威脅，9局上最後反攻機會，紅襪捕手馬格爾（Reese McGuire）率先敲安，替紅襪的反擊寫下好的開始，接下來輪回前面3個打席未能建樹的張育成，柯拉並未選擇啟用代打，而是讓張育成選擇執行短打戰術。

即使出現安打護送跑者回本壘，紅襪依然落後1分，更別說是崇尚強力球風的大聯盟，犧牲短打根本不常出現，美媒《NESN》針對該半局讓人費解的戰術做出提問，柯拉透露是自己要求張育成嘗試突襲短打，希望他靠著腳程跑出內野安打，「張育成點得很好，但沃斯（Taylor Walls，光芒三壘手）表現更出色，這孩子總是可以展現優異的防守。」

陸續登場的赫南德茲（Kiké Hernandez）、佛度戈（Alex Verdugo）接連出局，最終紅襪還是無法將分數打回，以7比9吞下敗仗，系列賽三戰遭到橫掃，也讓光芒寫下開季12連勝的驚人紀錄。