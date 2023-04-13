星宇航空6月1日起將以A350客機執飛新加坡航線，即日正式開放4艙等機票訂位。星宇表示，東南亞服務再升級，未來搭乘台北－新加坡航線的旅客，可以體驗頭等艙、商務艙及豪華經濟艙服務。

星宇航空指出，新加坡航線載客率穩定，其中商務旅客佔比高，為擴大整體運能及提升服務品質，特別調整新加坡航線機型，更完整提供A350機型4艙等服務，可使往返台北及新加坡的旅客有更多樣化的選擇。

此外，美國洛杉磯航線4月26日開航後，也能讓選擇搭乘星宇航空在台北轉機至美國的新加坡旅客，全程皆享受一致性A350精緻的飛行體驗。

星宇A350共有4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙座位。頭等艙旅客可有專屬客服，完成購票的旅客，將由專屬客服人員親自致電了解搭機需求。

星宇台北－新加坡航線6月1日起將全面由A350執飛，台北－洛杉磯航線訂於4月26日開航，並規劃於6月份起增班為每日飛航。